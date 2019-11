Professionisti e amministratori pubblici a confronto su come realizzare città a misura di disabili

Realizzare una progettazione urbanistica 'per tutti', finalizzata all’inclusione sociale, all’uguaglianza nel rispetto della diversità umana, attenta a bisogni, esigenze e desideri delle persone. E' uno degli obiettivi che si propone l'Amministrazione regionale ed è il tema del convegno-dibattito 'Il cammino ideale tra progettazione ed esperienza. Confronto tra normative ed esigenze reali” organizzato da Fondazione italiana abbattimento barriere architettoniche-Fiaba per giovedì 28 novembre nell'Aula Magna dell'istituto scolastico Isit 'I. Manzetti' in via Chambery ad Aosta

Il dibattito verterà su come individuare i migliori progetti in base alle normative vigenti e sulle reali esigenze derivanti sia dall'esperienza professionale di architetti e ingegneri sia da quella dei cittadini stessi. Tante le domande a cui dare una risposta: le leggi attuali riescono a colmare le esigenze reali dell'utente finale? E quando non è possibile applicare la legge in modo esaustivo l'esperienza può intervenire? E in che modo? Ne discuteranno Mauro Baccega, assessore regionale alla Sanità e Politiche Sociali; Renzo Testolin, assessore alle Finanze e alle Attività produttive; Fabio Brédy, Vicario generale della Diocesi di Aosta; Sergio Togni, presidente dell'Ordine degli Architetti valdostani; Corrado Cavallero, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta; Rémy Vauterin, presidente del Collegio regionale geometri e geometri laureati; Susanna Occhipinti, dirigente scolastico dell’Isit Manzetti; Giuseppe Trieste, presidente di Fiaba Onlus.

Durante il convegno i ragazzi dell'Isit presenteranno il loro progetto di abbattimento delle barriere architettoniche 'Aosta ensemble', realizzato nei mesi scorsi con la collaborazione dei docenti.