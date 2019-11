Un calendario simbolico contro la violenza sulle donne. Tovaglieri (Lega): "Ci ricorda che ogni giorno è il 25 novembre"

L'eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), membro titolare della Commissione FEMM (Diritti della Donna e Uguaglianza di genere), è intervenuta al Parlamento Europeo sfogliando un calendario simbolico che riporta in ogni giorno dell'anno la data del 25 novembre.

"Questo calendario ci rammenta che tutti i giorni dell'anno devono essere considerati come il 25 novembre - ha spiegato Tovaglieri nel suo intervento davanti all'aula di Strasburgo. - Infatti non solo oggi, ma anche domani, dopodomani, ogni giorno dobbiamo impegnarci in una battaglia di civiltà che non può e non deve più essere relegata alle sole ricorrenze, passate le quali i riflettori si spengono mentre le violenze continuano".

L'on. Tovaglieri è intervenuta ieri sera in occasione del dibattito sull'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione di Istanbul e sulle misure per combattere la violenza di genere, che nel mondo colpisce una donna su tre, anche nelle nazioni considerate più evolute.



Nel suo discorso, l'eurodeputata ha ricordato i meriti del Codice Rosso introdotto in Italia su iniziativa della Lega, che ha favorito un aumento delle denunce delle vittime. Come membro della Commissione FEMM ha inoltre annunciato che si impegnerà «per lo sradicamento delle prevaricazioni maschili che si consumano in alcuni ambiti della nostra società, anche in conseguenza di flussi migratori incontrollati da territori in cui le donne sono sottomesse e prive dei diritti più elementari».



Per rivedere l'intervento:

https://www.youtube.com/watch?v=gSLKhdurbnw&feature=youtu.be



Testo intervento on. Isabella Tovaglieri:



Egregio Presidente,

una donna su tre

a livello mondiale

subisce violenze fisiche e psicologiche

almeno una volta nella vita.

Queste violenze vengono perpetrate

anche nelle nazioni considerate più evolute

nelle quali permangono ancora aree e ambiti

culturalmente arretrati,

anche in conseguenza di flussi migratori incontrollati

provenienti da territori in cui le donne

sono tuttora profondamente sottomesse.

Non è un caso che in Italia i femminicidi

riguardino nel 67% dei casi donne straniere.

Nel nostro Paese, però, grazie all’introduzione del Codice Rosso,

voluto dalla Lega, è cresciuto anche il coraggio e la forza di denunciare le violenze subìte.

L’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul,

ma non basta,

ora nuove sfide ci attendono.

Per questo io dico che tutti i giorni dell’anno

devono essere ricordati come 25 novembre!

Non solo oggi, ma anche domani, dopodomani,

ogni giorno

dobbiamo impegnarci in una battaglia quotidiana di civiltà

che non può e non deve più essere relegata

alle sole ricorrenze,

passate le quali i riflettori si spengono

mentre, in realtà, ogni giorno le violenze continuano!