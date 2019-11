Torinese lo scialpinista disperso a Champorcher

Daniele Caneparo, lo scialpinista e medico torinese scomparso da sabato scorso nella Valle di Champorcher (Aosta) non aveva con sé l'Artva, l'apparecchio di sicurezza per la ricerca in valanga, che è stato invece trovato nella sua auto parcheggiata.

Lo ha riferito Paolo Comune, direttore del soccorso alpino valdostano. "Il fatto che non avesse l'Artva ci mette in difficoltà, - spiega - in tutte le ricerche di oggi infatti non abbiamo trovato alcun punto prioritario per indirizzare la ricerca, che si estende su un'area molto vasta".

"Se non emergono elementi nuovi, - precisa ancora il direttore del soccorso alpino valdostano - al momento siamo un po' fermi, perché di fatto si tratterebbe di ripetere delle ricerche, che non hanno dato esito non perché siano state sfortunate, ma perché con i mezzi a disposizione non ci sono altri modi". Caneparo è stato visto l'ultima volta alle 12 circa di sabato scorso da altri scialpinisti, lungo l'itinerario di salita per la Cimetta Rossa (2.495 metri).(ANSA).