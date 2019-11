Scialpinista disperso a Champorcher in 'zona rossa' per rischio valanghe

L'allerta per il forte pericolo di valanghe nella zona è stata ignorata da uno scialpinista 55enne piemontese, che ora risulta disperso nel comprensorio di Champorcher. La Protezione civile della Valle d'Aosta ha attivato questa mattina il Piano di ricerca a cui partecipano Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza, Corpo forestale, Vigili del fuoco e 118.

Dalle informazioni rese dai familiari, l'uomo avrebbe affrontato in solitaria la salita verso Cimetta Rossa (quota 2.500 mt), sabato mattina. L'allarme è scattato solo ieri, lunedì.

L'itinerario di salita a Cimetta Rossa prevede un tratto lungo le piste di sci, che in questo periodo non sono né battute, né segnalate con paline perché gli impianti di risalita sono ancora chiusi. Le zone adiacenti alle piste, pertanto, non sono bonificate e nei giorni scorsi com'è noto si sono registrate forti nevicate, con precipitazioni in quota fino a due metri circa.

Nel corso della giornata di ieri è stato fatto un sopralluogo con i gatti delle nevi della società Montetosa Ski, fino a quota 2200 mt. Questa mattina sarà effettuato un sorvolo in elicottero.