Scendono le rette per asili nido e tate familiari

Da gennaio 2020, raddoppia l’importo del voucher prima infanzia a favore delle famiglie con bambini che frequentano gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali o che sono affidati al servizio delle tate familiari.

Il voucher, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, è già in vigore dal gennaio 2018 e – oggi - consente di ridurre del 20% la retta mensile a carico di tutte le famiglie residenti in Valle d’Aosta che iscrivono i loro figli ai servizi per la prima infanzia in Valle per un monte ore settimanale uguale o superiore a 30 ore. La riduzione massima mensile è di 100 euro. Nel 2020, verrà ridotto il 40% della retta mensile per un importo massimo di 200 euro al mese.

Questa misura favorisce la conciliazione fra la cura dei bambini e l’attività lavorativa dei loro genitori e sono più di 1.400 i voucher erogati.

Le famiglie che usufruiscono già del voucher non dovranno presentare nuova istanza. Le famiglie che desiderano ottenerlo possono rivolgersi al servizio per la prima infanzia al quale è iscritto il figlio o alla Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati del Dipartimento Politiche sociali.