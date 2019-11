Addio a Piero Gorraz, allevatore di Reines a Gressan

Comunità di Gressan in lutto per la scomparsa di Piero Gorraz, storico allevatore gressaen morto a 76 anni lunedì scorso per una breve ma fatale malattia. Le esequie sono state celebrate oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Gressan; lascia la moglie Maria, i figli Remo e René, il fratello Dino e il nipote Noah.

"Piero era un membro stimato e benvoluto dalla nostra comunità - commenta Michel Martinet, sindaco di Gressan - un grande lavoratore, appassionato dell'allevamento di bestiame e delle Batailles de reines, tradizione che lui considerava una sorta di 'missione' da tramandare alle generazioni future. Un uomo allegro e positivo, dalla battuta pronta e di una spiccata generosità ed empatia verso il prossimo. Lascia certamente un vuoto ta noi".

E l'asssociazione delle Bataille de Reines di cui era socio da decenni si stringe intorno al dolore della famiglia Gorraz per la scomparsa di Piero: "uomo di una straordinaria simpatia e ironia che ha sempre vissuto con il sorriso e gioia ogni momento della sua vita", si legge in una nota - grande lavoratore e imprenditore legato alle sue amate Reines (ne aveva avute sei in diverse categorie ndr), alla sua terra, alle sue montagne e alla sua famiglia. Ciao grande socio, ci mancheranno il tuo sorriso e le tue battute dietro le transenne".

Qui il video realizzato a ottobre da Piero Gorraz con l'Associazione Batailles de reines in vista della finalissima regionale dei combats