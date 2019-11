Sì dei sindaci valdostani alla nuova legge regionale per le elezioni comunali

La possibilità di sedersi in Giunta come assessori per i sindaci giunti al terzo e ultimo mandato; la possibilità di elargire rimborsi spese anche ai sindaci e ai presidenti delle Unité des Communes; mantenere il 35% nel calcolo della percentuale di genere sulla composizione del Consiglio comunale.

Con queste tre proposte di modifica il Consiglio permanente degli enti locali-Cpel ha approvato oggi a maggioranza la nuova legge per le elezioni comunali in Valle d'Aosta e ha reinviato il testo al Consiglio Valle.

Franco Manes, presidente del Cpel, sottolinea che "il testo originale già accoglie e le nostre richieste di modifica alla legge elettorale, come il ripristino dell’elezione diretta del sindaco nei comuni con popolazione sino a mille abitanti. Ora ci auguriamo che queste ulteriori proposte siano accolte dall'Assemblea regionale". Per Manes "sarebbe importante infatti prevedere la possibilità per i sindaci giunti al terzo mandato di mantenere un ruolo operativo in Giunta come assessore, nonché prevedere il riconoscimento di un rimborso delle spese di viaggio, anche per i sindaci e i vicesindaci, che si rechino fuori dall’ambito territoriale per l’esercizio delle proprie funzioni".