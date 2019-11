Lavevaz 'L’Union Valdôtaine reste le mouvement faisant référence dans la politique valdôtaine

J’ai lu, par ailleurs, quelque article de presse faisant référence au fait que les mouvements présents au Conseil de la Vallée n’ont pas été invités au Congrès, je veux rassurer que cela est bien ce qui est arrivé dans le passé: les autres forces politiques sont invitées habituellement aux Congrès électifs tous les cinq ans, mais pas aux Congrès ordinaires.

Sans vouloir décevoir personne, il est important de souligner que notre rendez-vous du 30 novembre est un moment de confrontation en famille, où l’on parlera surtout de Politique, autour du thème convenu, mais pas uniquement, ainsi que de la vie du Mouvement et, seulement de façon indirecte, d’administration régionale.

Dans ces derniers jours, on m’a souvent demandé un avis sur la constitution du nouveau sujet politique, qui devrait naître de la fusion de Alpe et UVP. En cohérence avec le parcours de simplification de l’aire autonomiste envisagé, entamé il y a presque un an, le fait de réduire le numéro des mouvements présents sur l’échiquier politique valdôtain est un point d’intérêt à retenir, qui va dans la juste direction.

J’espère que ce projet puisse aboutir et je fais mes souhaits personnels aux amis de Alpe et Uvp. Cela dit, je continue à rester de mon opinion, c’est à dire qu’un parcours de réel renouvellement et de refondation du monde autonomiste ne peut que partir des bases, et non pas de la fusion des groupes des élus.

Sur ce sillon le rendez-vous de samedi prochain sera l’occasion pour planifier la relance de l’activité de notre Mouvement, en particulier pour aboutir à un réel renouvellement de l’Union Valdôtaine d’ici le prochain Congrès de 2020, un renouvellement des méthodes, des personnes et des contenus… pas du conteneur.

L’Union Valdôtaine reste le mouvement faisant référence dans la politique valdôtaine et son histoire reste un pilier central en Vallée d’Aoste, d’autant plus que, encore aujourd’hui, le Mouvement est pris comme point de repère pour des nouvelles formes de autodétermination et autogouvernement naissantes en Italie.