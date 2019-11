Da Commissione 'Sviluppo economico' sì a nuove norme su fondi per ricerca

Estendere a centri e organismi di ricerca economica e industriale di fuori Valle la possibilità di beneficiare di contributi regionali per le loro attività da 'spendere', ovviamente, sul nostro territorio. Questo l'obiettivo del disegno di legge che modifica le obsolete (del 1993) norme sugli interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo, approvato a maggioranza (astenuto il M5S) lunedì 25 novembre dalla quarta Commissione consiliare 'Sviluppo economico', presieduta da Jean Barocco (Uv), che è stato anche relatore del provvedimento.

Alla riunione ha partecipato l'assessore alle Finanze e attività produttive, Renzo Testolin, che ha illustrato le modifiche proposte. Il testo, che si compone di due articoli, è volto a "rendere maggiormente attrattivi i bandi a valere sulla legge regionale in materia di ricerca e di sviluppo - come spiega Barocco - consentendo ai centri di ricerca, anche non appartenenti a imprese industriali, di beneficiare dei contributi, rendendo così più coerente la normativa regionale con le direttive comunitarie".

Da due anni, infatti, i bonus per la ricerca e i contributi europei per ricerca e sviluppo sono cumulabili con quelli regionali e questo, secondo l'assessore Testolin, rappresenta un atout importante a cui la Vallenon deve rinunciare.