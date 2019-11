Aosta: Quattro luminarie non fanno Natale ma offendono i commercianti

Luminarie d'autore in via Martinet e in basso l'illuminazione di via Croce Città sud

Due domande: la Fulvio Centoz Band farà l’albero di Natale? Se la FCB fa l’albero di Natale lo illuminerà per metà, la metà sopra, la metà sotto la metà sopra, la metà di destra o la metà di sinistra?

Chi si illudeva che con le luminarie le vie della città sarebbero diventate più luminose è rimasto deluso. Ma soprattutto ad essere delusi sono i commercianti di alcune vie del centro storico si sentono trattati dalla FCB come cittadini di ultima serie.

Infatti la parte a nord di via Croce di Città e via Martinet sono uno squallore per l’inerzia di un’amministrazione che è un muro di gomma. Un’amministrazione squash che respinge tutto. Più forte lanci la palla più forte rimbalza sui cittadini.

L’ultimo tratto di via Croce di Città è al buio. Via Martinet è peggio ancora. Sono state installata solo quattro luminarie; mancano all’inizio e verso l’ospedale. Uno squallore unico. Un’offesa ai commercianti che si danno da fare per mantenere viva una zona della città abbandonata dalla FCB

“Uno squallore, un vero squallore», sbottano compratori, commercianti e residenti. “Eppure le tasse le paghiamo anche noi”, sottolineano.

Si ritrovano con delle luminarie che nemmeno il più squinternato metterebbe a casa sua. Il prossimo anno il Comune farà installare i lumini.

Si sono ritrovati queste squallide luminarie che stanno diventando la barzelletta di tutta la clientela, anche perché a pochi passi giganteggia l’illuminazione del babbo natale di piazza Roncas. Certo è che via Martinet e la parte a nord di via Croce di Città sono favoriti rispetto a chi vive e lavora in Piazza della Repubblica che è stata del tutto abbandonata, per non parlare delle altre vie.

Sono strade abbandonate nel degrado più assoluto dai nostri amministratori. Solo la buona volontà dei commercianti e dei residenti che di tasca propria mantengono vive le due vie. Il grido di allarme e dolore è forte; siamo alla vigilia delle festività natalizie e l’amministrazione sta creando la categoria dei commercianti e dei residenti abbandonati. E la protesta nei confronti della FCB e dell’Hotel de la Ville rischia di scoppiare. E tutto questo nonostante i tanti euro di tasse che commercianti e residenti di via Croce di Città nord e via Martinet versano al Comune.

Per non parlare dell’approssimazione del montaggio, le luci infatti, in alcuni punti, potevano essere installate in maniera diversa. Ma questa è un’altra storia