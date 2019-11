Aosta: Il sindaco Centoz snobba ciclisti e disabili

Il primo cittadino di Aosta vuole chiudere alle auto il centro storico ed in tal senso con i suoi assessori sta mettendo in campo le politiche di pedonalizzazione che penalizzano commercianti e cittadini.

BASTA LA FOTO

Infatti chi volesse entrare in città in bicicletta o peggio ancora in carrozzella può dire: “il pericolo è il mio mestiere”. Soprattutto per chi si dirige o si muove in centro con la carrozzina elettrica. Percorrere via Chambery, via Festaz, via Torino, via 26 Febbraio, via Chabod, via Saint Martin de Corleans è impossibile percorrerle per deve muoversi in carrozzella. Per non parlare della mobilità nel centro storico con tutte le barriere architettoniche che lo caratterizzano.

Muoversi in carrozzina è un grande limite per nulla considerato dalla Giunta Centoz. Le barriere architettoniche sono dappertutto, nella pavimentazione delle strade, nei marciapiedi, nei semafori e nelle attività commerciali. Altro discorso per chi vuole muoversi in bicicletta. Le piste ciclabili sono un’utopia. Ma lo scandalo è che nei luoghi più frequentati non ci sono rastrelliere per parcheggiare le bici.

Chi deve recarsi all’Ospedale Parini di Aosta non sa dove parcheggiare la bicicletta e così si ingombrano marciapiedi e ogni spazio disponibile. Per no parlare delle panchine.

Lungo le vie non se ne vedono eppure, soprattutto nel centro storico, sarebbero molto utili per anziani e turisti.

Infatti le poche che ci sono sempre occupate.

Ma tant’è; per governare ci vuole amore per la comunità e spirito di appartenenza. Valori che pare non siano patrimonio della Giunta Centoz.