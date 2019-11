Aosta: All’Osservatorio della legalità la fotografia del contrasto alla criminalità

Il 17 aprile scorso si è insediato nel Comune di Aosta l'Osservatorio presieduto da Sara Favre, presidente del Consiglio comunale. Ne fanno parte i rappresentanti delle forze dell'ordine, il segretario generale del Comune e responsabile anticorruzione e trasparenza, i sindacati, l'Usl e l'associazione libera, un rappresentante della Giunta e tre consiglieri comunali due di maggioranza e uno di minoranza.

Presidente Sara Favre quale il perimetro d’azione dell’Osservatorio?

“E’ un organismo permanente con funzioni consultive e propositive, di studio, ricerca, documen - tazione, monito - raggio, collabo - razione e stimolo per le attività comunali a sostegno della legalità e per la valutazione e prevenzione dei fenomeni di illegalità presenti sul territorio, con l’obiettivo di operare per accrescere e diffondere la sicurezza sociale e la cultura della legalità in tutto il comprensorio, informando costantemente e correttamente sulle attività svolte”.



Dalla prima riunione di insediamento cosa è emerso?

"Sono emersi diversi spunti interessanti per quanto riguarda le tematiche da trattare, e si è provveduto a definire in maniera chiara il perimetro d'azione dell'Osservatorio".



Da luglio ad oggi quali attività ha svolto?

“Come concordato nella prima riunione abbiamo deciso di partire da una base concreta di dati, era stata annunciata la necessità di acquisire tutte le informazioni disponibili in merito alle iniziative messe in atto singolarmente dalle forze dell’ordine nell’ambito della diffusione della cultura della legalità, oltreché i dati statistici sulla criminalità e microcriminalità sul territorio valdostano, se possibile facendo un focus sul territorio comunale”.



Quindi nella prossima riunione…

“Analizzeremo quando pervenuto, così da avere un quadro quanto più attuale e completo di quanto già viene fatto sul tema della diffusione della cultura della legalità, con lo scopo di capire cosa, di nuovo, si può attuare insieme, ma evitando sovrapposizioni o doppioni”



E poi?

“In quella sede decideremo le iniziative da assumere per sensibilizzare i cittadini su temi di estrema attualità”.



Presidente quali sono i suoi obiettivi?

“Promuovere una più diretta collaborazione tra Amministrazione Comunale, forze dell’ordine e cittadini nelle loro diverse articolazioni per contribuire ad accrescere e diffondere la sicurezza sociale e la cultura della legalità e dell’educazione civica; ovviamente sempre nel rispetto reciproco dei ruoli, sottolineando che l’Osservatorio non è un tribunale, né vuole esserlo”.



Pensa quindi ad aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza?

“Mi piacerebbe riuscire a promuovere azioni mirate, lavorando sempre sul concetto di legalità, volte soprattutto a favorire la prevenzione, il monitoraggio e la conoscenza sui più diffusi fenomeni criminali, anche se tanto è già stato fatto molto si può ancora fare”.



Percezione della sicurezza fa rima con percezione dell’integrazione…

“Appunto penso, come ho già fatto in questi cinque anni di consiliatura, che sia importante favorire processi di integrazione delle politiche sulla sicurezza e della legalità con le altre politiche settoriali”.



Insomma interventi di contrasto alla illegalità e seguendo una logica integrata che pone tali azioni come punto di raccordo tra politiche di prevenzione e politiche di contrasto a fenomeni di esclusione sociale?.

“Esatto”.



Grazie

L’Osservatorio, che come ripete la Presidente Sara Favre, “non è un tribunale”, è composto oltre che dalla Presidente, la Presidente Sara Favre, dalla rappresentante dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, Daniela Tarello, dalla rappresentante dell’Associazione Libera, Jessica Giovinazzo, dal rappresentante del SAVT, Mauro Crétier, e dal comandante della Polizia Locale, Fabio Fiore.