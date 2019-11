L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica informa che, alle ore 11 di questa mattina, lunedì 25 novembre, sono state riaperte le strade regionali numero 43 e 44 della Valle del Lys chiuse ieri, domenica 24, in via precauzionale per rischio valanghe.

La sr 44 interessa l’abitato di Gressoney-Saint-Jean ed era stata chiusa al km 27,4; la sr 43 riguarda l’abitato di Gressoney-La Trinité..