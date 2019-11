Da venerdì trasporto notturno gratis Aosta Courmayeur e Aosta Pont Saint Martin

Il settore trasporti offre tante novità nel servizio pubblico. L’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy, che ha illustrato le linee guida di un progetto strutturale volto a rendere i mezzi pubblici più rispondenti ai bisogni dei cittadini, ha annunciato che venerdì 29 novembre sarà attivato, in via sperimentale, un servizio notturno Aosta - Courmayeur e Aosta - Pont Saint Martin gratuito

La Savda effettuerà sperimentalmente il servizio di trasporto notturno sulla tratta Aosta/Courmayeur, con due coppie di corse: partenza da Courmayeur alle ore 00.00 ed alle ore 5.00, e partenza da Aosta alle ore 23.00 ed alle ore 4.00.

Rtc Vita S.p.A. – Savda S.p.A. sperimenterà il servizio di trasporto notturno sulla tratta Aosta/Pont-Saint-Martin, ovvero quattro coppie di corse, in partenza da Pont-Saint-Martin alle ore 22.45, alle ore 0.45, alle ore 2.45 ed alle ore 5.15, ed in partenza da Aosta alle ore 23.15, alle ore 0.15, alle ore 2.15 ed alle ore 4.15. Entrambi i servizi saranno effettuati tutti i giorni, dal 29 novembre 2019 al 30 agosto 2020, e saranno gratuiti per l’utenza, in modo da incentivarne al massimo l’utilizzo.