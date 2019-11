Les épreuves linguistiques régionales : présentation du dispositif

L’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse informe que mercredi 27 novembre 2019, de 18h à 19h30, à Aoste dans la salle des conférences de la Bibliothèque régionale « Bruno Salvadori » (rue de la Tour du Lépreux) aura lieu une rencontre de présentation des épreuves linguistiques régionales.

La rencontre est destinée aux parents des élèves, aux lycéens, notamment ceux des classes de terminale, ainsi qu’à la presse.

Au cours de la réunion, organisée en collaboration avec la Haute École Pédagogique du Valais, sera présenté le dispositif pour les épreuves de langue française, allemande et anglaise, destinées aux élèves des classes de seconde et cinquième de l’école primaire, de troisième de l’école secondaire du premier degré et de seconde et de cinquième de l’école secondaire du deuxième degré, ainsi que les épreuves pour 2019-2020.