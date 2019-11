Un fisco equo, trasparente e ragionevole su artigiani e imprese

“La straordinaria partecipazione alla nostra assemblea nazionale tenuta ad Ancona è la migliore risposta a chi sostiene che il mondo della rappresentanza abbia esaurito il suo ruolo”. E’ quanto ha sottolineato Sergio Silvestrini, Segretario Generale della CNA, nell’intervista apparsa sull’edizione di QN nella quale evidenzia che la presenza di oltre 5mila imprenditori convenuti nel capoluogo marchigiano rappresenta un “segnale forte” e utile per il Paese.

“Davanti al fenomeno di frantumazione e disgregazione sociale e politica quella platea rappresenta la voglia di condividere identità, valori, radicamento, determinazione”. E da lì occorre ripartire per “creare fiducia e dare una prospettiva all’Italia che non riesce a liberarsi da una stagnazione che dura da vent’anni”.

Nell’intervista Silvestrini affronta tutti i temi di attualità, dalla legge di bilancio al credito e al fisco, indicando che è prioritaria la “progressiva riduzione delle tasse per artigiani e piccole imprese”. Altre urgenze per rimettere in moto il Paese sono la riforma e la semplificazione della burocrazia, l’abrogazione dell’art. 10 del decreto crescita per lo sconto in fattura che obbliga le imprese ad anticipare il credito fiscale per ecobonus e sismabonus.