I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali il maltempo che sta mettendo in ginoccho l'Italia del Nord e parte del Sud; in evidenza anche le mosse di Salvini per 'avvicinare' esponenti del M5S



Il Corriere della Sera - Le piogge, poi la frana: crolla un viadotto; torna la paura in Liguria, il maltempo flagella l'Italia. Salvini all'attacco di Grillo, 'ha tradito il popolo dei 5S'

La Stampa – La pioggia fa crollare le autostrade. In Valle d'Aosta strade e scuole chiuse, valanghe e smottamenti, mille persone isolate. Salvini corteggia i senatori del 5S: Grillo vi tradisce

La Repubblica - L'Italia nella morsa del maltempo, da nord a sud strade chiuse, frazioni isolate, valanghe e frane e sulla Savona-Torino crolla un viadotto. Salvini aizza il M5S contro Grillo, 'vi tradisce'

Il Sole 24Ore – Pensioni, da quota 100 a opzione donna, le finestre 2020 per lasciare il lavoro. Il fallimento della spending rewiev, 40 miliardi usati quasi tutti per le coperture

Il Fatto Quotidiano -Crolla un viadotto della A6, 'tirato giù da una frana'; A21, si apre voragine, 'auto l'ha evitata per un soffio'

Gazzettamatin.it - Maltempo, vallate isolate e scuole chiuse

Aostasera.it - Allerta meteo, si è riunito il Comitato Operativo Viabilità

Aostaoggi.it - Maltempo, strade chiuse e persone isolate a Gressoney

Aostanews24.it - Maltempo, la situazione aggiornata delle strade regionali

BobineTV - Allerta meteo