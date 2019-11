Baccega si veste da babbo natale e porta in Valle 970mila ero per taglio liste attesa

"Per la prima volta la Valle d'Aosta ha avuto un adeguato riconoscimento in termini di investimenti che ha portato la suddivisione del budget nazionale dallo 0,21% al 20,21% a favore della nostra regione per il taglio delle liste d'attesa". Sprizza soddisfazione da tutti i pori l'assessore regionale alla sanità nel dare la notizia che il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia ha approvato la ripartizione dei fondi per la riduzione dei tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Infatti vengono messi a disposizione oltre 4.800.000 che potranno essere spesi per investimenti nell'ambito del Piano Regionale per il governo delle liste d'attesa.

Il progetto preliminare presentato dalla nostra regione, frutto della cabina di regia messa in campo per la sua stesura e che ha visto la collaborazione dell'AUSL, di INVA, del Dipartimento Infrastrutture Tecnologiche e dell'assessorato alla sanità, è stato approvato dal Ministero. "Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per presentare nei tempi previsti questo importante progetto". Baccega sottoliena ancora: "Siamo al lavoro per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati che determineranno per i valdostani un cambio di rotta nei sistemi di prenotazione e nei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie".