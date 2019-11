Courmayer: Si dimette il Presidente del CSC e la partecipata comunale rimane senza testa

A Courmayer nessuno commenta le dimissioni, dovute a “gravi motivi di famiglia”, date oggi da Andrea Farinet, presidente della CSC, Società in house del Comune, ma tutti sono stupiti delle dimissioni rassegnate anche dagli altri due compomenti del CdA, Simone Friggi e Sara Fugacci, entrambi milanesi come Farinet.

In una nota si legge che “L’Amministrazione comunale ha preso atto delle improvvise dimissioni del dott. Andrea Farinet e lo ringrazia per il lavoro fin qui svolto con grande professionalità e responsabilità”. La Giunta Miserocchi è voluta passare dall'amministratore unico al cda perché riteneva la cosa più adeguata a gestire la complessità della società.

Nel luglio 2018 al posto dell’Amministratore Unico Roberto Rota, la giunta Miserocchi nomina un CdA composto da Tropiano (pres), Frassille e Mauri. Un anno dopo, per motivi di salute, si dimette Tropiano Frassille e Mauri rimettono contestualmente il mandato. A settembre la Giunta Miserrocchi nomina il nuovo Cda, Farinet Friggi Fugacci, che a metà ottobre non rinnova il contratto al direttore del settore turismo, Mattia Tonolo, che pure poteva avere il rinnovo per un anno.

Passano poche settimane e salta anche il nuovo CdA. Un fatto che disorienta gli operatori turistici e amministratori comunali che nella prossima adunanza del Consiglio annunciano richieste di chiarimenti in ordine anche ai rapporti della società che ha in gestione gli eventi di Courmayeur e le luminarie che costano una somma importante.

Chiederanno chiarimenti sulle modalità di affidamento degli incarichi e degli appalti. L’opposizione, e non solo, annunciata battaglia anche sull’appalto del servizio sgombra neve. L’amministrazione non ha bandito gli appalti e il servizio viene affidato direttamente con maggiori oneri per le casse comunali.