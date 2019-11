Up! Xmas, sei beniamini dei ‘millenial’ in concerto sulle nevi di Pila

Elodie, il rapper Anastasio, Shade, Junior Cally, Giordana Angi e Alberto Urso, un cast di oltre 10 milioni di followers sui social e oltre 300 milioni di stream solo su Spotify. saranno i sei protagonisti di Up! Xmas, concerto di Natale che l’8 dicembre si terrà a Pila dalle 14,30 e ad ingresso libere e che sarà poi trasmesso su Tv8 nel pomeriggio del giorno di Natale.

A condurre l’evento la coppia inedita formata da Pupo e Lodovica Comello, per un concerto open-air, ma anche un grande evento tv, che unisce tradizione e innovazione. Ogni artista sarà infatti protagonista di un set esclusivo composto dai suoi più grandi successi e da una rivisitazione inedita di un brano classico di Natale.

Per raggiungere la location, situata sulle piste di sci in località Gorraz, a pochi metri dalla Scuola di sci, comodamente senza auto e in modalità eco-compatibile, sarà sufficiente prendere la telecabina che da Aosta raggiunge il parcheggio di Pila in pochi minuti, aperta per l'occasione fino alle 23.

“Si tratta dell’evento clou che caratterizzerà l’inverno valdostano – afferma l’assessore al Turismo Laurent Viérin – e costituisce un’ulteriore azione promozionale che permetterà di veicolare l’immagine della Valle d’Aosta attraverso il concerto di artisti di fama nazionale e internazionale. Il progetto assicura un’ampia promozione televisiva dell’offerta turistica e culturale della Valle d’Aosta, garantita dalla trasmissione dell’evento e delle video interviste, intratterrà i turisti che saranno presenti in Valle d’Aosta e permetterà di attrarre ulteriori visitatori dalle regioni di prossimità.”

“E’ un’azione promozionale rilevante – aggiunge Viérin -che valorizzerà le nostre montagne, le nostre località turistiche e sciistiche, i nostri comprensori attraverso uno strumento moderno, capace di coinvolgere un pubblico anche giovanile, in linea con le azioni che in questo periodo abbiamo intrapreso per promuovere al meglio la Valle d’Aosta lungo tutte le stagioni e attraverso tutte le sue sfaccettature. La stagione turistica invernale ricopre un ruolo importante per la nostra regione e come tale deve essere sostenuta prevedendo delle azioni mirate e coordinate di ampio coinvolgimento così da poter ottenere delle ricadute economiche a vantaggio di tutto il territorio.

Insieme alla Regione Valle d'Aosta sostengono l'iniziativa l'Office Régional du Tourisme, la Pila SpA, il Comune di Gressan, la Compagnie Valdôtaine des Eaux.