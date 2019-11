Nefasto il ruolo dei politici incoscienti e dei cattivi maestri

Ogni quarto d’ora, in Italia, una donna è vittima di violenza. Ottantotto donne al giorno subiscono maltrattamenti, botte, abusi sessuali. Sono i dati - tremendi –comunicati dalla polizia di Stato, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma ciò che è più tremendo è che il colpevole è quasi sempre il compagno, un parente o un conoscente.

“Deve cambiare la cultura che sta alla base della violenza degli uomini verso le donne.” – ha commentato Giacinta Prisant - “E’ solo con l’educazione che questo può avvenire. In Valle, grazie alla legge del 2013 ci si sta occupando sempre di più e meglio delle vittime. C’è molto da migliorare, ma dobbiamo iniziare a farci carico seriamente anche del necessario cambiamento culturale degli uomini e delle donne”.

La proposta di esonerare dal ticket sanitario le donne vittime di violenza fa parte del pacchetto di proposte elaborate dal gruppo di lavoro sulla salute di Rete Civica, portato lo scorso agosto dalla Consigliera Chiara Minelli all’attenzione dell’assessore alla sanità.

Si tratta di un piccolo ulteriore tassello in quel percorso di riconoscimento di quanto la donna oggetto di violenza sta vivendo.

Come si legge in una nota della segreteria nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil, è fondamentale per le vittime “essere credute, ascoltate, accolte e accompagnate in un cammino difficile di liberazione, accettazione e superamento del trauma”

L’attuale clima di rancore e odio suscitato da politici incoscienti e cattivi maestri rende ancora più ardua la strada verso il riconoscimento della pari dignità di genere e per relazioni fondate sul riconoscimento dell’umanità dell’Altro/a.