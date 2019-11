Torna l'appuntamento con la legalità

Per analizzare e denunciare l’entità e le conseguenze dei fenomeni criminali sull’economia reale e sulle imprese si terrà martedì 26 novembre a Roma, presso la sede nazionale di Confcommercio (Piazza G.G. Belli 2) la Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace!”, iniziativa per promuovere e rafforzare la cultura della legalità che è un prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo.

Nel corso dei lavori, che si apriranno alle ore 10.30, il direttore dell’Ufficio Studi, Mariano Bella, presenterà un’indagine di Confcommercio sui costi e gli effetti dell'illegalità per le imprese con un focus sulla contraffazione e l'abusivismo. L’indagine contiene anche dati per macroaree (Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud) e per le città metropolitane.

Interverrà il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, mentre i lavori saranno chiusi dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Prevista la diretta streaming.

Sarà possibile seguire l’evento sui social network (twitter #legalitàcipiace; www.facebook.com/confcommercio).