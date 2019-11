Su trasferimento utenti GB Festaz Baccega alla Cigl oltre ai no fate proposte

"Sinceramente non capisco il senso di un comunicato di questo tipo che mi sembra più sovversivo che altro, con affermazioni incomprensibili e nesuna proposta. Tutti i sindacati sono stati convocati più volte e solo la CGIL non ha capito". Nella risposta alla Cgil l'assessore regionale alla Sanintà, Mauro Baccega è diretto come un Freccia Rossa.

Lapidari i segretari generali di Funzione Pubblica Cgil Igor De Belli e dello Spi Cgil Domenico Falcomatà nel dire: “Il trasferimento dei posti letto dalla RSA J.B. Festaz alla microcomunità di Variney deve essere bloccato senza se e senza ma”. E all'assessore la cosa non è andata giù perché, ribadisce: "Le decisioni che vengono assunte sono la risultante di problematiche che devono essere risolte per il bene dei pazienti e per i nostri anziani che hanno sempre più bisogno di cure sanitarie, in ambito sanitario a causa di un graduale invecchiamento della popolazione e delle numerose patologie croniche che questo comporta".

Baccega assicura di non voler aprire una polemica a mezzo stampa con la CGIL. ma gli altri sindacat: Uil, Cisl e Savt, ricorda, "in un clima ritengo collaborativo hanno inviato alcune note con suggestioni interessanti che potrebbero essere recepite. Il confronto sul tema è avviato".

Baccega assicura, poi, che con il trasferimento dei posti letto dal JB Festaz a Varriney "non ci sono ripercussioni negative di carattere occupazionale, anzi sono previste nuove assunzioni". Per questo dice: "Francamente non capisco o capisco troppo bene. Comunque in Consiglio Regionale ho sottolineato che si andrà in commissione a confrontarci sui temi che riguardano questo importante passaggio che non riguarda solo il J B Festaz e la Micro di Variney, ma in un futuro prossimo anche altre importanti presenze sul territorio, in alta, media e bassa valle".