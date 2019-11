Spaccano il vetro e 'svuotano' l'auto di due turisti francesi

Hanno lasciato l'auto, una Mini, parcheggiata all'area verde della Grande Place a Pollein e si sono allontanati per fare una passeggiata; quando sono tornati, hanno trovato il vetro anteriore lato passeggero sfondato e le borse con gli effetti personali non c'erano più.

Disavventura per una coppia di turisti francesi questo pomeriggio domenica 24 novembre, rimasti senza soldi e senza documenti a causa del furto; hanno allertato il 112 cercando di spiegare l'accaduto in uno stentato italiano (non conoscevano il nome della località dove si trovavano), poi un residente che si trovava alla Grand Place con il suo cane li ha aiutati telefonando a un conoscente delle Forze dell'ordine e pochi minuti dopo sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri.

Le ricerche dei malviventi non hanno per ora dato frutto, alla Grande Place non vi sono videocamere di sorveglianza e l'ora della 'spaccata' è incerta.