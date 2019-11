Maltempo, allerta in tutta la Valle, strade chiuse per rischio valanghe (AGGIORNAMENTI)

Nevicata eccezionale a Doues e in altre località alpine nei giorni scorsi (cliccare sulla foto per avviare la minigallery)

ORE 11

All’incontro prenderanno parte i referenti di protezione civile e di prefettura, i responsabili regionali della viabilità e le forze di polizia. Interverranno anche gli Assessori regionali Renzo Testolin, in qualità di vice Presidente della Regione, Luigi Bertschy e Stefano Borrello, che da ieri stanno seguendo e monitorando gli interventi e l’evoluzione della situazione.

Al momento la situazione viabilità è la seguente:

Per pericolo valanghe con ordinanza del sindaco di Valsavarenche è stata predisposta la chiusura della regionale n 23 da Eaux Rousses a Pont;

Per pericolo valanghe, è stata chiusa la strada regionale 44 della Valle del Lys dal km 27 +400 poco dopo l’abitato di Gressoney Saint-Jean. Viene garantito il passaggio dei mezzi di soccorso;

Chiusa la regionale n 2 per Champorcher, nel comune di Pontboset, al km 8+700;

Chiusura dell’autostrada A5 lungo il tratto Pont-Saint-Martin / Ivrea in entrambe le direzioni di marcia. In salita i mezzi leggeri e pesanti hanno l’obbligo di uscita ad Ivrea, mentre in discesa (direzione Torino) il traffico è deviato all’uscita di Pont-Saint-Martin, con rientro a Quincinetto per le auto e a Ivrea per i mezzi pesanti;

Chiusa la comunale per la Valnontey, nella Valle di Cogne

Il Presidente della Regione Antonio Fosson è in contatto con la Prefettura di Torino per monitorare la chiusura del tratto autostradale della A5 interessato dal pericolo frana di Quincinetto. Nel pomeriggio verrà valutata la possibilità di deviare il traffico dei mezzi pesanti, a partire dalle 22 di oggi, sul Frejus.

La situazione sul territorio valdostano e costantemente monitorata dalla Protezione civile regionale. Si consiglia comunque di spostarsi solo in caso di reale necessità.

ORE 8,45

E' allerta in Valle d'Aosta per la pioggia che da ore cade costante sulla tutta la regione. Il bollettino meteo indica criticità è 'gialla' (con valore 2 da minimo 1 'verde' a massimo 4 'rosso') per forti precipitazioni piovose e 'arancione' (valore 3) per il pericolo valanghe su strade di montagna.

Dal tardo pomeriggio di ieri, su ordine della Prefettura di Torino, è stata chiusa l'autostrada A5 in entrambe le direzioni di marcia tra Pont-Saint-Martin e Ivrea; a Cogne in via precauzionale è stata sospesa la circolazione sulla strada comunale di Valnontey; a Valsavarenche chiusa la strada regionale da Eaux Rousses a località Pont; a Champorcher resta chiusa la regionale al Kilometro 8+700 di Pontboset per il distacco, avvenuto ieri, di una valanga di lieve entità. Nella valle di Gressoney è stata chiusa la regionale 44 della Valle del Lys dal km 27+400 ovvero poco dopo l'abitato di Gressoney Saint-Jean. La Protezione civile valdostana raccomanda di muversi in auto solo se in caso di reale necessità, soprattutto lungo le strade montane.