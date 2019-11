Allerta meteo, riunito oggi in Protezione civile il Comitato Operativo Viabilità

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 novembre 2019, si è riunito nella Sala funzioni della Protezione civile il Comitato Operativo Viabilità (COV) alla presenza del Vicepresidente della Regione Renzo Testolin, dell’Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy e dell’Assessore al Territorio Stefano Borrello, con il dirigente della struttura viabilità Sandro Glarey, del Capo di Gabinetto Paolo Di Nicuolo, della responsabile di Protezione civile Sara Ratto. Vi hanno preso parte anche i referenti dei Vigili del Fuoco, del Corpo forestale della Valle d’Aosta, delle società SAV e RAV, di ANAS, del Traforo del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, RFI e delle Forze dell’Ordine, Polizia stradale, Carabinieri e Guardia di Finanza.

La riunione del COV è stata l’occasione per fare il punto della situazione della viabilità in seguito al maltempo che sta interessando la Valle d’Aosta.

L’autostrada A5 resta chiusa nel tratto Pont-Saint-Martin / Quincinetto in direzione Sud e Ivrea / Pont-Saint-Martin in direzione Nord, in seguito all’attivazione del livello 3 del piano di monitoraggio della Frana di Quincinetto.

Nel corso della riunione del Comitato è stato annunciato che verrà chiesta la deviazione del traffico pesante sulla direttrice del Frejus.

Per quanto riguarda la situazione delle strade regionali:

-SR 23 della Valsavarenche, chiusa per pericolo valanghe da Eaux Rousses a Pont;

-chiusa la SR 2 di Champorcher, nel comune di Pontboset, dal km 8+700.

-chiusa per pericolo valanghe la SR44 della Valle del Lys dal km 27 +400 poco dopo l’abitato di Gressoney Saint-Jean

Per quanto riguarda la situazione di Gressoney, per permettere alle persone isolate di raggiungere in fondo valle, i Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité hanno organizzato convogli di 5 persone, fino alle 15.30. PER INFORMAZIONI 0165/366137

Problemi anche su alcune strade comunali, in particolare chiuse la comunale per la Valnontey, nella Valle di Cogne, la comunale per Veynes in Comune di Saint-Christophe e la comunale per Niel in Comune di Gaby.