Confcommercio ha una funzione sociale e Terziario Donna è il cardine

“Serve concretezza ed operatività per dare un primo riscontro a quante subiscono atti di violenza”. Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio VdA, recentemente eletto nel Direttivo Nazionale di Fipe, aderisce così, in occasione del 25 Novembre Giornata contro le violenze sulle donne alle manifestazione.

Il Gruppo Terziario Donna VdA è coinvolto ed impegnato, come sottolinea la Presidente Flavia Balbis, in azioni di sensibilizzazione e di informazione e in progetti di contrasto alla violenza di genere.

Terziario Donna Confcommercio VdA ha infatti sostenuto l’Associazione VivaVittoria che ogi in piazza Roncas concluderà la sua tre giorni.

Per Balbis e Dominidiato è necessario lavorare per accelerare il cambiamento culturale indispensabile a prevenire e a limitare i fenomeni di violenza di genere, creando nelle donne consapevolezza e conoscenza di tutti gli strumenti utili a contrastare eventuali episodi di violenza.

“Tutti e tutte – sottolineano Dominidiato Balbis - possiamo diventare parte di un cambiamento individuale e collettivo”.

Flavia Balbis sostenitrice di VivaVittoria, l'associazione che comatte le violenze sulle donne