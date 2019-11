Pont Saint Martin: Da venerdì inizia lo sfavillante Natale di ArtComPont

L’Associazione Artigiani e Commercianti di Pont-Saint-Martin, presieduta da Christian Bordet, organizza, in collaborazione con il Comune di Pont Saint-Martin e Confcommercio VdA, i primi eventi per accogliere il periodo natalizio.

Venerdì 29 novembre, ricco programma dedicato ai bambini: - alle ore 15.00 passaggio inaugurale per le nuove decorazioni natalizie installate in Via Roma e realizzate dai bambini delle Scuole Elementari e dell’Infanzia del paese, grazie ad un progetto finanziato dell’Amministrazione Comunale e coordinato dall’ Art.Com.Pont, ideato per valorizzare una zona altamente turistica e storica all’imbocco del Ponte Romano;

dalle ore 16.30, nell’area davanti al Municipio resa pedonale per l’occasione, seconda ed attesissima edizione dell’ “Atelier de Noël”: i bambini sono invitati a pitturare i nuovi “totem di Natale” che verranno esposti presso i negozi associati per tutte le festività.

Quest’anno verranno realizzate le Renne Rudolph che accompagneranno i Babbi Natale della scorsa edizione; - alle ore 18.00 si accenderanno le luminarie e l’albero di Natale del paese.

Oltre l’Amministrazione Comunale, ed in particolare l’Assessore Xavier Laurenzio, che ha strettamente collaborato per l’organizzazione dell’evento, Art.Com.Pont ringrazia la Confcommercio VdA per il sostegno e tutte le maestre e i bambini delle istituzioni scolastiche coinvolte per aver aderito con entusiasmo al progetto delle decorazioni per la valorizzazione di Via Roma, nella speranza che il coinvolgimento dei bambini in questi importanti progetti sia la base per alimentare in loro consapevolezza e sensibilità verso il loro paese.