Per valanga di piccole dimensioni isolata valle Champorcher

La valle di Champorcher (Aosta) è isolata a seguito della caduta di una valanga sulla strada regionale, all'altezza del comune di Pontboset.



"E' una colata di acqua mista a neve, quello che ci preoccupa è ciò che potrebbe ancora scendere. Per questo abbiamo chiuso la strada con un'ordinanza", spiega il sindaco di Pontboset, Paolo Chanoux. "Al momento - aggiunge - non si può percorrere la strada neanche in caso di eventuali emergenze". (ANSA).