PAPA: Non si può costruire un futuro senza radici

Non si può «costruire un futuro senza radici», perché «è impossibile che uno cresca se non ha radici forti che aiutino a stare bene in piedi e attaccato alla terra». L’ultimo appuntamento pubblico della visita in Thailandia — la messa celebrata venerdì 22 novembre nella cattedrale di Bangkok alla presenza di diecimila giovani — ha offerto al Papa l’occasione per lanciare un messaggio di speranza alle nuove generazioni del Paese.

«Il Signore — ha detto — sa che attraverso di voi entra il futuro in queste terre e nel mondo, e conta su di voi per portare avanti la sua missione oggi». Una missione che richiede «un forte senso di radicamento» per alimentare continuamente nel cuore della gioventù «nuovi sogni e nuove domande».Della necessità di aiutare i giovani a «incontrarsi con le proprie radici» per non diventare preda di insidiose manipolazioni culturali Francesco aveva parlato anche nel precedente discorso rivolto ai leader cristiani e di altre religioni, lanciando un nuovo appello a «porre fine a tante schiavitù che persistono ai nostri giorni», in particolare al «flagello del traffico e della tratta di persone».

E nei due incontri della mattinata — con i sacerdoti, i religiosi, i seminaristi e i catechisti, e poi con i vescovi — non aveva mancato di rinnovare l’invito a «uscire da se stessi» per andare incontro ai più poveri, in modo da «riconoscere la bellezza più autentica che vive in ogni persona», anche nelle situazioni di disprezzo, abbandono e sfruttamento.

Nella mattina di sabato 23 il Pontefice lascerà la Thailandia alla volta del Giappone, dove resterà fino a martedì 26.