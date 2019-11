Al Castello Gamba un Natale di giochi antichi e mattoncini Lego

Con Château Noël al Castello Gamba il Natale è fatto di giochi antichi, racconti, miracoli e numeri circensi. Dal 7 dicembre nel parco del Castello Gamba durante le festività natalizie si accamperà la Carovana di Natale, un gruppo di saltimbanchi, poeti, cantastorie, musici, danzatori provenienti da tutto il mondo, che allieteranno i piccoli ospiti – ma anche i loro genitori – con gli spettacoli più curiosi, i giochi più divertenti, numeri di abilità, canzoni, musica e leggende. Non più, quindi, Babbo Natale, le renne, i regali e le luci scintillanti: sarete proiettati in un’altra dimensione, dove regnano la fantasia, il coraggio, l’ingegno e, ovviamente, l’amore.

Varcato l’ingresso di Château Noël si sarà immersi in un’atmosfera d’antan e camminando nel parco, ci si imbatterà in personaggi eccentrici, con talenti da esibire, giochi da proporre e storie da raccontare. Ci saranno bracieri accesi, caldarroste, cioccolata calda, numeri circensi, acrobati e giocolieri, cantastorie con racconti inediti.

In un percorso che dalle 16 si snoderà attraverso il parco del Castello Gamba fino ad arrivare allo spettacolo finale delle ore 18.00, la Carovana di Natale trascinerà gli spettatori in un’altra dimensione, regalando momenti di divertimento, calore, e condivisione per vivere un Natale fuori dai luoghi comuni.

Ma non finisce qui. All’interno del Castello verrà allestita una Mostra LEGO®: i mitici mattoncini verranno assemblati in vere e proprie opere d’arte, progettate da Piemonte Bricks - uno dei LUG (Lego® User Group) italiani; nei fine settimana, alle 16 e alle 17.30, sono previsti laboratori di costruzione e robotica educativa per bambini e famiglie, organizzati anche in collaborazione con la Biblioteca di Saint-Vincent – BiblIoT – robotica in biblioteca.

Anche l’area didattica del Castello organizzerà per l’occasione laboratori per bambini e visite guidate per gli adulti. La partecipazione ai laboratori è su prenotazione, da effettuarsi presso l’Office du tourisme di Saint-Vincent: 0166-512239.

Per le date e gli orari della mostra e dei laboratori consultare il sito www.castellogamba.vda.it. L’appuntamento con Château Noël è pomeridiano, dalle 16 alle 19, nei fine settimana di dicembre (7 e 8 dicembre e 14 e 15 dicembre) e dal 21 dicembre al 6 gennaio (escluso il giorno di Natale). L’ingresso al parco e alle animazioni esterne è libero.