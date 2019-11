Giustamente la quotazione in borsa della nostra compagnia idroelettrica Cva destava e desta tante perplessità. Dubbi e perplessità sono buona cosa quando si vuole capire un fenomeno, sviscerare una situazione e trovare la soluzione ad un dossier. Ma se i dubbi e le perplessità sono dettati da preconcetti o da interessi di parte che poco hanno a che vedere con gli interessi più generali di una comunità allora si deve parlare di barricate.

E’ chiaro che i decisori politici devono compiere scelte magari difficili e impopolari avendo tutte le informazioni per decidere. Come nel dossier Cva – Iren rifiutare una valutazione non solo non è corretto visto che si rappresenta interesse pubblico ma è pericoloso perché una omissione di valutazione approfondita su una opportunità implica delle responsabilità al pari di fare qualcosa di sbagliato ed in Valle ne sappiamo qualcosa.

La valutazione della proposta Iren di avviare una collaborazione con Cva mettendo sul tavolo 500 milioni non è cosa da liquidare come la quotazione in borsa che destava tante tante preoccupazioni in chi a ben a mente il caso Enimont ed il tentativo di scalata di Gardini al 20% delle azioni messe sul mercato per diventare l’azionista di maggioranza.

Si ha l’impressione che per il dossier Cva venga usato come mucca da mungere dalla politica come il casino anziché tutelarla nel suo sviluppo. La Regione incasserebbe da operazione una cifra astronomica e potrebbe diventare anche socia del gruppo IREN a parità dei comuni di Torino, Genova e Parma e si integrerebbe nel nord ovest anche per altre opportunità nei servizi. Iren propone a Cva di creare, in Valle, un polo delle rinnovabili che manterrebbe gli occupati e si potrebbero creare altre possibilità di sviluppo.

E’ da ricordare, infatti questo momento chiede ingenti investimenti, innovazione capacità di stare sul mercato anche nei momenti di crisi, Cva tutto questo da sola è in grado? E come si prepara la Valle d’Aosta e quindi Cva al rinnovo delle concessione per lo sfruttamento dell’acqua che sono in scadenza?

E' chiaro che le acqua della Valle d’Aosta è un boccone appetitoso e tanti colossi lo hanno già messo nel mirino. Cva e la Regione saranno in grado di respingere da sole gli assalti?.

Ciò che conta è essere attrezzati ed organizzati al meglio per sfruttare positivamente nel tempo questa attività esclusivamente industriale. Ora farla con un socio robusto dà garanzie che questa attività si svolga positivamente nel tempo in un mondo sempre più globalizzato mentre da soli il rischio e che questa attività industriale possa avere problemi seri. Certo si devono chiarire molte cose. Ma i chiarimenti senza confronti non possono esserci. E non è con le barricate che si possono comprendere e valutare serenamente i problemi e le possibili soluzioni.

Se fossi uno dei magnifici 35 mi siederei al tavolo di Iren per vedere le carte. A Iren chiederei che fine faranno gli orgogliosi e fieri dipendente che hanno fatto grande, nel nostro piccolo, Cva. Chiederei a Iren se la una partnership con Cva determinerà delle sovrapposizioni di ruoli che porterebbero ad inevitabili trasferimenti in altre regioni italiane. Per molti dipendenti CvA è un’ipotesi preoccupante alla luce anche di possibili licenziamenti o riorganizzazioni.

A Iren chiedere quali ricadute avrebbe l’intesa con Cva sul Comune Châtillon e sui Comuni limitrofi. Domande che mirano, soprattutto alla tutela del personale e delle tante figure professionali valide presenti nel Gruppo CVA, ma anche alla tutela dell’indotto.

E’ pacifico che una trattativa del genere richiede, per poter ottenere il massimo vantaggio a beneficio della Valle d’Aosta e di CVA, un soggetto forte, in grado di imporre le proprie scelte durante la negoziazione. Ma francamente penso che non abbiamo numeri né capacità in grado di condurre la trattativa. Troppi sono attenti all’interesse spicciolo personale e poco all’interesse della Valle.

Sarà anche per questo che chi ha la consapevolezza di non avere capacità di negoziazione preferisce alzare le barricate. Tanto a pagare saranno i valdostani.