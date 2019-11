CREIAMO INSIEME un progetto di formazione PSR targato CTI per creare nuove competenze imprenditoriali sviluppo territori media montagna

Potenziare il bagaglio di competenze indispensabile all’imprenditore per affrontare dinamicamente le prospettive di sviluppo, facilitando il confronto tra le imprese coinvolte, ottimizzando la messa in trasparenza dei prodotti e delle attività che emergono dal confronto. E’ l’obiettivo di un corso di formazione del Consorzio Tecnologie e Innovazione, finanziato da Piano Sviluppo Rurale.

Il progetto ha una durata complessiva di 250 ore, suddivise in 5 laboratori della durata di 50 ore ciascuno, uno per ogni lotto territoriale evidenziato a progetto. I partecipanti potranno essere minimo 10 per ciascun lotto e minimo 50 complessivamente a progetto.

Il progetto mira a “instaurare quelle sinergie efficaci volte al miglioramento dell’offerta e che nel contempo rafforzino la competitività dell’impresa sui mercati”.

I tre laboratori sono così articolati:

A) costruire gli itinerari (da dove si parte, dove si arriva, quali visite stimolare, quali argomenti, strumenti e tecnologie si possono utilizzare), durata 6 ore;

B) identificare luoghi, monumenti e aspetti del territorio da valorizzare (pregevolezze naturali, culturali, storiche, da raccontare agli ospiti, iniziative di formazione e istruzione, proposte di piani di comunicazione), durata 10 ore;

C) stabilire come, dove ospitare i visitatori, quali alimenti offrire ai visitatori, quali caratteristiche di prodotto, di territorio o di filosofia comuni sono da evidenziare e da valorizzare, quali prodotti utilizzare nelle differenti occasioni e come valorizzarli in cucina, durata 34 ore.

Il corso riguarda i territori di VALDIGNE - MONTBLANC, GRAND - PARADIS, GRAND - COMBIN - MONT EMILIUS, MONT - CERVIN - ÉVANÇON, MONT - ROSE - WALSER.

Al termine di ogni corso, per coloro che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

PER SAPERNE DI PIU' CLICCARE L'ICONCINA IN BASSO