Ferito con arma da mattatoio, 45enne in fin di vita

E' ricoverato in condizioni definite 'disperate' dai medici un valdostano 45enne di La Salle, trovato dai familiari in un garage nella località della Valdigne semincosciente e con profonde ferite causate da un'arma utilizzata per la macellazione dei bovini, probabilmente una pistola abbattibuoi.

Dell'uomo non c'era traccia da diverse ore e gli stessi familiari avevano dato l'allarme questa mattina alla Protezione civile denunciandone la scomparsa. E' stato attivato il protocollo del Piano regionale di ricerca con l'intervento di Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, carabinieri, Soccorso alpino valdostano e Corpo forestale. E' stato un parente del valdostano a comunicare il ritrovamento al 118; sul posto oltre ai medici anche i carabinieri di Morgex, che indagano sull'accaduto; al momento non si esclude alcuna ipotesi anche se la più probabile è il tentato suicidio.