EMERGENZA MALTEMPO, CHIUSA AUTOSTRADA A 5 TRA IVREA E PONT-ST.MARTIN

L'emergenza maltempo di queste ore ha attivato il protocollo di Protezione civile che ha imposto la chiusura dell'autostrada A5 Torino-Aosta, in entrambe le direzioni, tra Ivrea e Pont Saint Martin. Sul tratto incombe la frana di località Chiappetti a Quincinetto; il Piano di emergenza prevede, in caso di allerta rossa, lo stop al traffico. La decisione è stata presa in seguito ad una riunione tenutasi in Prefettura a Torino. Tutti i veicoli vengono deviati lungo la statale 26 della Valle d'Aosta come indicato dalla Protezione civile.

Direzione Torino: Uscita obbligatoria a Pont-Saint-Martin (possibilita di estendere l’uscita obbligatoria a Verres), prosecuzione lungo la strada statale 26 fino a Montestrutto, prosecuzione lungo le strade provinciali 70, 69dir, 503, 9, 68dir2, 69, 77, 65, rientro in autostrada A5, casello di Ivrea.

Ed è chiusa anche la strada regionale 2 di Champorcher, nel comune di Pontboset, dove nel primo pomeriggio di oggi è caduta una valanga di lieve entità che non ha coinvolto auto o persone.

Direzione Aosta: Uscita obbligatoria al casello di Ivrea, prosecuzione lungo le Strade Provinciali 65 e 77 fino a innesto con la Strada Statale 26, rientro in autostrada A5, casello di Pont-Saint-Martin.

La situazione sul territorio valdostano e costantemente monitorata dalla Protezione civile regionale. Il consiglio è comunque di spostarsi solo in caso di reale necessità.