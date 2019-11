L'OPINIONE DI JEAN BAROCCO: Tanto interesse per Cva ma prima la Valle d'Aosta

Leggendo i giornali trovo finalmente una buona notizia. Si legge che per "sopraggiunti impegni istituzionali" è stato rinviato "a data da concordare" l'incontro del 26 novembre p.v tra la Regione Valle d'Aosta e i sindaci Chiara Appendino (Torino), Marco Bucci (Genova) e Luca Bucci (Reggio Emilia).



Nel mese di giugno, una dura polemica contrappose noi Autonomisti e la Lega sull’interesse di Iren, uno dei maggiori players (adesso vengono chiamati così) italiani per la fornitura e la produzione di energia elettrica e gas nei confronti di C.V.A.



In queste settimane Iren, era infatti tornata di attualità. Questo gruppo aveva infatti «brigato»per avere un incontro con il Consiglio Regionale della VdA.



Ovviamente per educazione istituzionale, quando tali inviti arrivano da Sindaci, di città così importanti come Torino, Genova e Reggio Emilia, la Presidenza del Consiglio, non poteva che organizzare tale incontro.



Non dimentichiamoci però di una cosa, i tre Sindaci, sono i pesi massimi del Comitato di Sindacato del Patto Parasociale di Iren. (Accordo tra tutti o alcuni dei soci di una società, diverso dallo statuto e dall'atto costitutivo, finalizzato a disciplinare determinati aspetti della vita sociale, come per esempio il voto in assemblea).



I sindaci di Torino, Reggio Emilia e Genova, venivano a spiegare ed a presentare in Consiglio Regionale, almeno nell’invito si legge così, «le potenzialità di sinergie attuabili nell’ambito del settore dei servizi pubblici”.



Dietro queste parole, penso, che ci fosse anche un preciso interesse per C.V.A, il vero fiore all’occhiello della nostra economia, ed azienda pubblica per la produzione di energia idro-elettrica.



A questo proposito, Io riprendo le parole del nostro comunicato diffuso allora, dove chiedevamo a tutti di: "...tenere gli occhi aperti" ed affermavamo che: «L'interesse di IREN per la Valle d'Aosta e per la Compagnia Valdostana delle Acque non é casuale e occasionale».



Nella nota si leggeva anche: «mai prima d'ora era stato manifestato un tale interesse da una società energetica di fuori Valle verso il mercato valdostano, caratterizzato da piccoli numeri».



Io rimango della stessa idea di allora e penso che questo rinvio, permetta alla politica e non solo a questa maggioranza, di riflettere ulteriormente su questi temi ed approfondire le ipotesi sul futuro di C.V.A.



Adesso ci siamo noi.

Il nostro motto dev’essere, come allora prima la Valle d'Aosta.