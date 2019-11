Si riaccende il dibattito sul dibattito Iren Cva

L’editoriale pubblicato da Aostacronaca dal titolo ‘Barricate’ che ha approfondito il dossier Irev-Cva, ha fatto riaccendere il dibattito con botte e risposte tra Jean Barocco, Stefano Aggravi e Pierluigi Marquis. Ognuno dei tre ha detto la sua sulla possibile sinergia al 50% proposta da Iren alla Regione per Cva. Sono volate parole grosse tanto che aggravi ha parlato di traditori.

Chi sono non lo ha detto ma si è limitato a spiegare che nel dibattito di oggi sono intervenuto lui, Barocco e Marquis e Barocco è una brava persona.

Lungo e articolato il post di Marquis leggendo il quale poco si capisce della strategia da seguire. Infatti Cva non è al momento sottovalutata. Ha ragione Aggravi quando che si deve agire con trsapernza. Infatti La proposta di Iren è chiara. Dire poi che Cva ha strapagato investimenti al sud Italia come ha fatto fino ad ora è grave.

E’ dunque importante capire se per crescita si intende strapagare investimenti in sud Italia e se ci sono altri pretendenti, e qualche politico sa chi sono, si facciano avanti come in modo trasparente come ha fatto Iren.