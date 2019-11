Prosegue il Tour della prevenzione del Jb Festaz e Cta

“Il Centro Turistico ACLI della Valle d’Aosta vuole ricordare l’importanza e il ruolo della prevenzione che consente di fare diagnosi tempestive e in molti casi salvare delle vite umane”.

Per questo nell’ambito della collaborazione tra il Centro Turistico Acli della Valle d’Aosta e la Casa di Riposo J.B. Festaz di Aosta per la realizzazione del progetto “Servizi e iniziative rivolti alle persone allo scopo di contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l’aggregazione”, hanno organizzato una conferenzasul tema: "Criticità relazionali del soggetto Anziano” relatore Dott. Ruggero Loris Bonzanini. L'appuntamento è nella sala del cinema del J.B. Festaz Lunedì 25 Novembre 2019 ore 20,30.

"Il Tour - commneta Alfredo Massi, presidente di Cta - è stato ideato ideata per dare informazioni corrette ai cittadini e, soprattutto, per educare a una prevenzione della salute basata su corretti stili di vita con l’intento di contribuire a ridurre i costi sociali di molte malattie. La connotazione amicale delle conferenze fa sì che i partecipanti possano porre domande ai relatori, così da ottenere rassicurazioni in ordine ai dubbi nutriti".

All'iniziativa a ingresso libero e gratuito partecipano professionisti conosciuti e di grande esperienza, apprezzati sul territorio, che relazionano su tematiche di particolare interesse