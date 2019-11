Déjà dix-neuf Communes valdotains ont signé la 'Charte de Budoia' sur le climat

Ce sont 19 les communes de la Vallée d'Aoste qui ont déjà signé la 'Charte de Budoia', une déclaration volontaire d'engagement en faveur de la mise en œuvre de mesures locales d'adaptation aux changements climatiques dans les territoires alpins élaborée dans le cadre de la Convention alpine.

C'est arrivé lors su premier événement de restitution des résultats de moyen terme du projet AdaPT Mont-Blanc au siège du Consortium des autorités locales de la Vallée d'Aoste en la présence des représentants de la délégation italienne à la Convention alpine qui ont présenté la Charte.



Au cours de la manifestation ont été présentés les scénarios climatiques mis à jour pour la zone de coopération, l'Observatoire du Mont-Blanc, les actions et recommandations ressortant du processus participatif et les solutions opérationnelles, en cours de définition, pour l'adaptation de la planification territoriale aux changements climatiques.

La conférence, organisée par le partenariat valdôtain du projet, a vu la participation de nombreux administrateurs locaux ainsi que de plusieurs techniciens et professionnels opérant dans la région. Sujets largement impliqués dans la démarche participative de AdaPT Mont-Blanc qui s'est tenue entre 2018 et 2019 et qui a impliqué plus de 200 personnes des trois côtés de la frontière.