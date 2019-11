IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 22 NOVEMBRE 2019 APRÈS-MIDI @ESSERCI E NON ESSERCI@

I panni sporchi si lavano in famiglia, si dice. Ma quando la “sporcizia” arriva dai rifiuti ben venga scaricarla nei bidoni altrui! Una brutta pratica incivile che coinvolge purtroppo molti cittadini, rivalutata però dai nostri politici attaccati alla poltrona: in Consiglio il dossier Pompiod è stato un lungo scarica barile dell’assessore ambiente ai predecessori. Eppure, consigliere di lunga data perennemente in appoggio alle questioni ambientaliste e sempre pronto a dare contro alla maggioranza di turno, avrebbe avuto tutte le possibilità di controllare. Ma… io non c’ero e se c’ero….(pare)

