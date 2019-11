PAPA: Proteggere donne e bambini da ogni forma di sfruttamento, schiavitù, violenza e abuso

Le donne e i bambini costretti a prostituirsi o vittime della tratta sono «sfigurati nella loro dignità più autentica». Il monito di Francesco è risuonato durante la messa celebrata giovedì 21 novembre nello stadio nazionale di Bangkok, a conclusione di una giornata densa di incontri per il Pontefice, che da mercoledì 20 è in Thailandia per un viaggio che lo condurrà anche in Giappone.

Una giornata che si era aperta con un’altra forte denuncia di tutte le forme di «sfruttamento, schiavitù, violenza e abuso» a cui sono sottoposti soprattutto i più piccoli e i più deboli, «feriti» e «violentati» in conseguenza di un «flagello» che il Papa ha esortato a sradicare con ogni mezzo. «Siamo invitati — ha detto rivolgendosi alle autorità politiche, diplomatiche e civili del Paese nel primo appuntamento pubblico della sua visita — a riflettere e a operare con decisione, costanza e celerità sulla necessità di proteggere il benessere dei nostri bambini».

Perché, ha scandito, «il futuro dei nostri popoli è legato, in larga misura, al modo in cui garantiremo ai nostri figli un futuro nella dignità».Il Papa ha anche invocato «responsabilità e lungimiranza» da parte della comunità internazionale per affrontare l’attuale «crisi migratoria mondiale».

E nel successivo incontro con il Patriarca supremo dei buddisti ha insistito sulla possibilità di costruire una cultura dell’incontro e del dialogo in un mondo lacerato dalle divisioni. Da Francesco, infine, un nuovo appello ad «accogliere e abbracciare la vita» lanciato durante la visita al St. Louis Hospital.