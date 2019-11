Non solo Pfm, quattro grandi appuntamenti dal vivo al Palais Saint-Vincent

Il concerto della Pfm per il quarantennale del tour del gruppo con Fabrizio De André del 15 dicembre è solo il primo di un cartellone che avrà come scenario il Palais Saint-Vincent tra metà dicembre ed aprile. Alla serata con il gruppo simbolo del prog italiano seguiranno il 25 gennaio Angelo Pintus con lo spettacolo ‘Destinati all’estinzione’, il 13 marzo ‘The Legend of Ennio Morricone’ con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, e ‘Sogno e son desto… 500 volte - Massimo Ranieri in concerto’ l’8 aprile.

L’organizzazione è dell’agenzia Opere Buffe di Aosta e dell’associazione culturale Il Contato del Canavese, con il patrocinio del Comune di Saint-Vincent. L’intento degli organizzatori è di allestire una programmazione continuativa al Palais con spettacoli di qualità e destinati al grande pubblico. Al cartellone, promettono Opere Buffe e il Contato, si aggiungeranno altri appuntamenti sia in questa stagione che nella prossima.

Le prevendite per gli spettacoli della Pfm, dello spettacolo The Legend of Morricone e di Massimo Ranieri sono disponibili sul circuito Ticketone e sul sito www.ilcontato.it . Sono anche acquistabili presso Musica e Ricordi ad Aosta e presso la Cartolibreria Da Carola aSaint-Vincent. Per lo spettacolo di Angelo Pintus sono disponibili anche presso Spazio Musica di Aosta e sul circuito di Vivaticket.

Un anno intenso il 2019 per PFM; iniziato a febbraio con la partecipazione - per la terza volta -alla “Cruise To The Edge” (fino ad oggi unico artista italiano che ha partecipato all’evento. “PFM canta De André - Anniversary” avrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber.

Questa sarà la formazione completa della Pfm: Franz Di Cioccio: batteria, percussioni e voce, Patrick Djivas: basso, Franco Mussida: chitarra, voce, Lucio Fabbri: violino, tastiere e chitarra, Gianluca Tagliavini: tastiere, Pietro Monterisi: secondo batterista, Flavio Premoli: tastiere, Michele Ascolese: chitarra.

PFM Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata nel 1970 dal complesso ‘beat’ I Quelli, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale che mantiene tutt’oggi. Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella "Royal Rock Hall of Fame" tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come“International Band of the year” ai Prog Music Awards UK.