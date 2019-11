Confindustria VdA sostiene il welfare aziendale

Il Welfare aziendale consiste in un’integrazione alla retribuzione di natura non monetaria corrisposta dall’azienda al lavoratore. Questa soluzione presenta senza dubbi molti vantaggi, in primis quello fiscale sia per l’azienda che per il lavoratore.

Il Welfare aziendale genera una serie di ricadute positive nei confronti dei collaboratori e dipendenti che, grazie a questo strumento, vedranno aumentato il proprio potere di spesa e quindi di benessere in ambito familiare. Tutto ciò si traduce per l’azienda in incremento della produttività, riduzione del turnover, miglioramento del clima aziendale e del senso di appartenenza, contenendo oltretutto i costi a carico del datore di lavoro.

Le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanico hanno intrapreso un percorso di Welfare aziendale già nell’ultimo triennio. I datori di lavoro hanno infatti l’obbligo contrattuale di riconoscere a tutti i collaboratori e dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti entro il 1° giugno di ogni anno o, successivamente, assunti entro il 31 dicembre dell’anno, che abbiano un contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato, contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio anche non consecutivi nell’anno in corso ed anche ai lavoratori somministrati secondo specifici requisiti previsti.

Per sostenere le imprese e supportarle nel proprio percorso di formazione del piano di welfare, Confindustria Valle d’Aosta ha stipulato una convenzione altamente vantaggiosa con i Conad della Valle d’Aosta. È nata infatti la Conad Card, una carta prepagata acquistabile da parte dell’azienda con uno sconto esclusivo. I dipendenti potranno utilizzare la Conad Card in tutti i punti vendita d’Italia. Si tratta di un’importante iniziativa che rappresenta un indubbio vantaggio per le imprese e, allo stesso tempo, che avrà delle positive ricadute economiche sul territorio valdostano.