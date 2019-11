La mostra di Carlo Fonara vista con gli occhi della scienza

Le lavandaie di Carlo Fornara in mostra ad Aosta

In occasione di Arte è Scienza, rassegna promossa a livello nazionale dall’Associazione Italiana di Archeometria è stato organizzato un percorso di visita tematico all’interno della mostra Carlo Fornara e il Divisionismo ospitata al Museo Archeologico Regionale di Aosta.

Le ricercatrici del Laboratorio Analisi Scientifiche (LAS) della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali accompagneranno i visitatori tra le opere del pittore divisionista Carlo Fornara, suggerendo una chiave di lettura nuova in grado di portare alla luce dettagli nascosti nell’essenza della materia, grazie al contributo indispensabile fornito dalle analisi scientifiche. L’attenzione si concentra su cinque delle 80 opere esposte e sarà svelato al pubblico il mondo dell’arte da un punto di vista inedito.

L’iniziativa in programma sabato 30 novembre prevede sei turni di visita, della durata di circa trenta minuti, dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo turno). Per l’occasione, il biglietto di ingresso alla mostra sarà ridotto. La prenotazione è obbligatoria e si richiede di telefonare entro le 13 di sabato 30 novembre allo 0165.275902.

La mostra Carlo Fornara e il Divisionismo, prima rassegna monografica in Valle d'Aosta dedicata al pittore piemontese, è focalizzata sui due decenni cruciali della parabola di Fornara, l'ultimo dell'Ottocento e il primo del Novecento, ed esamina la stagione più intensa della sua produzione, in parallelo alla genesi e all'apice del Divisionismo in Italia.