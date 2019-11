Bruciano rifiuti nel centro di Aosta, arrivano i pompieri

La giornata piovosa non ha fermato i proprietari di alcuni terreni in via Croix de Ville, vicino alla pizzeria-ristorante 'La Grotta Azzurra' nel centro storico di Aosta, che questa mattina venerdì 22 novembre hanno dato fuoco a scarti e rifiuti di cantiere e sterpaglie durante alcuni lavori di riqualificazione di orti, cortili e aree di servizio.

Le fiamme sono però sfuggite al controllo e dal rogo si è levata una colonna di fumo che ha allarmato gli improvvisati fuochini e i loro vicini: a poche decine di metri dagli orti vi è anche lo storico Palazzo Roncas ex sede del Comando dei carabinieri. Sotto gli occhi di decine di curiosi sul posto sono giunte due autobotti dei Vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale; l'incendio è stato circoscritto in pochi minuti e l'area è stata bonificata, mentre ai responsabili dei terreni, che rischiano una sanzione se l'abbruciamento non era stato autorizzato, tocca il computo dei danni.