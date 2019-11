Aosta: Cinquecento alberelli di Chambre e Confcommercio per abbellire il Natale in città

Abbelliranno le vie del centro storico di Aosta fino alla Befana del 6 gennaio 2020, i 500 alberelli di Natale allestiti questa mattina venerdì 22 novembre, poche ore prima dell'inaugurazione del Marché Vert Noel che 'apre' la stagione turistica invernale del capoluogo. Acquistati dalla Chambre Valdotaine, gli abeti saranno adobbati da Confcommercio Vda, in un'ottica di sinergia economico-organizzativa che da anni sta dando ormati ottimi risultati.

"Vogliamo - ha spiegato Nicola Rosset, presidente della Chambre - contribuire alla valorizzazione della città, affiancando le inizitive organizzate dalle Amministrazioni regionale e comunale, per renderla più accogliente".

La Chambre Valdôtaine si è fatta anche carico della realizzazione e dell’installazione dell’Albero di Natale 'tecnologico' in piazza Chanoux, mentre l’addobbo dei 500 alberi, ha sottolineato Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA " è assicurato in parte con il sostegno diretto di circa 300 commercianti e in parte provvedendo direttamente alle spese".

Il tutto è realizzato in un’ottica green con bobine di spago e iuta e colorati, con la collaborazione di Progetto Formazione scrl e l’Itpr di Aosta.