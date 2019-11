Brusson: la riqualificazione del centro storico all'esame del Consiglio comunale

Sarà completata entro pochi mesi l'edificazione della nuova sede del consultorio e dei servizi di volontariato della Usl VdA a Brusson. Contemporaneamente è in fase di ultimazione anche il parcheggio anesso alla struttura, in parte interrato.

"Nel corso della prossima adunanza del Consiglio comunale in programma martedì 26 novembre - spiega il sindaco di Brusson, Giulio Grosjacques - dovremo votare la modifica dell'Accordo di programma tra la Regione, il Comune e l'Azienda Usl per la riqualificazione urbanistica del centro storico; si tratta di un atto formale ma di grande importanza, che consentirà di sbloccare l'ultima parte di fondi destinati al completamento delle opere, la cui spesa ammonta a 3.300.000 euro".

L'Assemblea è chiamata anche a votare l'approvazione del protocollo d'intesa per la realizzazione di tre colonnine di ricarica per veicoli elettrici e per l'affidamento della gestione del servizio. "Brusson vuole e deve essere al passo con l'innovazione ambientale nel settore dei trasporti ecosostenibili - sottolinea Grosjacques - non solo nell'ottica di un imprescindibile sviluppo turistico ma anche perchè i nostri stessi compaesani stanno dimostrando un'accresciuta sensibilità verso le fonti di energia alternativa".

Il Consiglio dovrà poi valutare il rinnovo del contratto di servizio di mensa per gli insegnanti e il personale di servizio delle scuole pubbliche del territorio, "un ambito dove sino ad oggi non abbiamo registrato alcuna criticità", conclude il sindaco.