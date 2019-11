Aosta: Assessore Donzel, 'pronti 500 mila euro per migliorare raccolta rifiuti'

Il passaggio da tassa a tariffa, la realizzazione del Centro del riuso e un miglior servizio per l’esposizione dei cassonetti sono le novità che saranno contenute nel prossimo appalto per la gestione del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Aosta.

Con quattro voti favorevoli, la quarta Commissione consiliare 'Bilancio' del Comune di Aosta ha infatti approvato una variazione di bilancio da 500 mila euro che permetterà, spiega l'assessore all'Ambiente, Delio Donzel (nella foto), "di migliorare sensibilmente il servizio di raccolta dei rifiuti in città". Hanno votato a favore della variazione, che andrà ora in Consiglio comunale per il voto definitivo, i commissari Josette Borre (Uv), Antonio Crea (Pd), Jeannette Migliorin (Sa) e Michele Monteleone (Pd). Astenuti pur condividendo il principio che ha ispirato la varazione di bilancio Carola Carpinello (Altra VdA) e Alessandra Addario (Lega VdA).