Una nuova passione antica, allevare le capre

Essere un momento di approfondimento su realtà e prospettive dell’allevamento caprino di montagna, è l'obiettivo dell' incontro dibattito, promosso dall’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur Mont Blanc in collaborazione con il Censis e l’Institut Agricole Régional, con il coinvolgimento di ricercatori, operatori del settore e rappresentanti della ristorazione.

L’iniziativa, in programma lunedì 9 dicembre allo Iar di Aosta, si inserisce nell’ambito di un progetto biennale dell’Osservatorio della Fondazione ed è l’occasione per illustrarne i risultati. In particolare, verrà presentata la ricerca L’allevamento caprino in Valle d’Aosta: un’opportunità ed una passione per i giovani, e verrà trasmesso, in anteprima, il docufilm Una nuova passione antica: racconti di giovani allevatrici valdostane, volto a testimoniare le loro passioni e difficoltà.