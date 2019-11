I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali le iniziative del governo contro chi non paga l'Imu; la crisi Alitalia si affianca a quella dell'Ilva; in evidenza anche la strage nella fabbrica dei botti a Messina



Il Corriere della Sera - Imu, stretta su chi non paga, pignoramenti possibili dai Comuni anche per la Tasi. Strage nella fabbrica dei botti per le feste a Messina, cinque vittime e tre feriti

La Stampa – Si blocca il salvataggio, Alitalia corre il rischio di fare la fine dell'Ilva. Esplode la fabbrica di fuochi d'artificio, cinque vittime. Aosta, vent'anni di documenti per sapere cosa nasconde la discarica di Pompiod

La Repubblica - Si ferma la cordata Fs-Atlantia, Alitalia verso l'ottavo rinvio. Imu, Conte stringe d'assedio i morosi, minaccia di pignoramento comunale. Messina, cinque morti nell'esplosione della fabbrica di botti

Il Sole 24Ore – Sull'Imu pugno duro del governo, pignoramento comunale a chi non paga. Fondo Ue salva-Stati, Di Maio non firma

Il Fatto Quotidiano -Prescrizione, il muro del Pd per salvare i politici; minaccia al M5S, cancellare la legge con Forza Italia

Gazzettamatin.it - Courmayeur, caldaia in blocco, studenti al freddo per due giorni

Aostasera.it - Perde il feto in un incidente, la procura dispone l'autopsia

Aostaoggi.it - Consiglio Valle, slitta a metà dicembre l'esame del Bilancio 2020/2022

Aostanews24.it - Animalisti, per il lupo ci fidiamo di Ispra

BobineTV - Sequestrata la discarica di Pompiod